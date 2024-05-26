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Основная связующая «Протона» Мария Смеленко перешла в московское «Динамо»

Основная связующая «Протона» Мария Смеленко перешла в московское «Динамо»
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Основная связующая саратовского «Протона» Мария Смеленко переходит в московское «Динамо». Соответствующая информация появилась в официальных сетях клуба. Там же Смеленко поздравили с днём рождения, который она празднует сегодня, 26 мая.

«Поздравляем Марию Смеленко с днём рождения и вступлением в ряды «Динамо»! Смотрим на статистику связующей в сезоне 2023/24:

  • 66 очков;
  • 12 эйсов;
  • 21 блок;
  • 43% точных атак команды;
  • 11 ошибок за 36 матчей (128 партий).

Желаем Марии успехов и крепкого здоровья в новой команде», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, Смеленко провела в саратовском «Протоне» пять сезонов — с 2019 по 2024 год. В составе команды она стала бронзовым призёром Суперлиги.

Ранее старшим тренером «Протона» был её муж Владимир Смеленко.

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