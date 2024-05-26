Основная связующая «Протона» Мария Смеленко перешла в московское «Динамо»

Основная связующая саратовского «Протона» Мария Смеленко переходит в московское «Динамо». Соответствующая информация появилась в официальных сетях клуба. Там же Смеленко поздравили с днём рождения, который она празднует сегодня, 26 мая.

«Поздравляем Марию Смеленко с днём рождения и вступлением в ряды «Динамо»! Смотрим на статистику связующей в сезоне 2023/24:

66 очков;

12 эйсов;

21 блок;

43% точных атак команды;

11 ошибок за 36 матчей (128 партий).

Желаем Марии успехов и крепкого здоровья в новой команде», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, Смеленко провела в саратовском «Протоне» пять сезонов — с 2019 по 2024 год. В составе команды она стала бронзовым призёром Суперлиги.

Ранее старшим тренером «Протона» был её муж Владимир Смеленко.