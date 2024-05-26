Каракурт пожаловалась на турецкие авиалинии из-за полёта в эконом-классе

Диагональная волейбольного клуба «Локомотив» Эбрар Каракурт из Турции высказала недовольство полётом в эконом-классе турецких авиалиний. Спортсменка попросила выделить частный самолёт для перелёта в США на матч Лиги наций.

«Начинаем наше 13-часовое путешествие в США в эконом-классе. Большое спасибо. Продолжайте выделять частные самолёты для других команд!» — написала Каракурт в своих социальных сетях.

В сезоне-2023/2024 команда «Локомотив» стала серебряным призёром чемпионата России — Суперлиги. Каракурт присоединилась к команде в 2023 году и за это время набрала 797 очков, сделала 42 эйса и поставила 70 блоков. 23-летняя Каракурт объясняла, что обязательно ещё сыграет в своей стране, несмотря на критику, которую часто слышит в свой адрес. По словам волейболистки, ей всё равно, что думают про неё.