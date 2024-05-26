Гусев и Лямин выиграли бронзу на чемпионате России по пляжному волейболу

На чемпионате России по пляжному волейболу, проходящем в Волгограде, определились обладатели бронзовых медалей у мужчин. Ими стали Алексей Гусев и Никита Лямин, выступающие за московский «Динамо-ВС». В матче за третье они обыграли Владислава Аксенова и Тараса Мыськива, выступающих за новоуренгойский «Факел Ямал», со счётом 2:1 (21:13, 18:21, 15:6).

Среди женщин на чемпионате России — 2024 бронзу забрали Мария Бочарова и Мария Егорова, выступающие за калининградский «Локомотив». Они обыграли Анну Белову и Юлию Абалакину, выступающих за московскую «Академию», со счетом 2:0 (21:12, 21:11).

В прошлом году бронзовыми призёрами стали спортсмены из Кубы Нослен Диас и Хорхе Алайо. В матче за третье место они в двух сетах переиграли Дмитрия Веретюка и Алексея Архипова, представляющих волейбольный клуб «Обнинск» (Калужская область), со счётом 24:22, 21:12.