Марко Ивович перешёл в новосибирский «Локомотив»

Сербский доигровщик Марко Ивович в следующем сезоне вновь будет выступать за новосибирский «Локомотив», сообщает официальный телеграм-канал клуба.

33-летний сербский волейболист уже был в составе железнодорожников (2018 — 2021).

Предстоящий сезон будет уже восьмым для Ивовича в России. Ранее он играл за «Белогорье» (2015/2016), а последние три года провёл в сосновоборском «Динамо-ЛО» (2021–2024). С белгородской командой он завоевал бронзу чемпионата России, а с Новосибирском стал чемпионом в 2020 году и взял бронзу в 2021-м.

С 2013 года Марко Ивович выступает за сборную Сербии. В её составе он — победитель Мировой лиги (2016) и самый ценный игрок «Финала шести» Мировой лиги, чемпион Европы (2019).