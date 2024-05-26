Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Марко Ивович перешёл в новосибирский «Локомотив»

Марко Ивович перешёл в новосибирский «Локомотив»
Комментарии

Сербский доигровщик Марко Ивович в следующем сезоне вновь будет выступать за новосибирский «Локомотив», сообщает официальный телеграм-канал клуба.

33-летний сербский волейболист уже был в составе железнодорожников (2018 — 2021).

Предстоящий сезон будет уже восьмым для Ивовича в России. Ранее он играл за «Белогорье» (2015/2016), а последние три года провёл в сосновоборском «Динамо-ЛО» (2021–2024). С белгородской командой он завоевал бронзу чемпионата России, а с Новосибирском стал чемпионом в 2020 году и взял бронзу в 2021-м.

С 2013 года Марко Ивович выступает за сборную Сербии. В её составе он — победитель Мировой лиги (2016) и самый ценный игрок «Финала шести» Мировой лиги, чемпион Европы (2019).

Материалы по теме
Кристенсон или Панков. Выбираем символическую сборную волейбольного сезона
Рейтинг
Кристенсон или Панков. Выбираем символическую сборную волейбольного сезона
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android