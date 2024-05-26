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В Волгограде завершился чемпионат России по пляжному волейболу

Завершились финальные матчи чемпионата России по пляжному волейболу, проходившего в Волгограде. Определились победители турнира у мужчин и женщин.

В мужской сетке соревнований победу одержали Максим Сиволат и Игорь Величко, представляющие волейбольный клуб «Обнинск» (Калужская область). В финале они обыграли Егора Жаровина и Александра Мартыненко из «Зенита» (Санкт-Петербург). Матч закончился со счётом 21:18, 20:22, 15:7.

В женской части соревнований чемпионат России выиграли Надежда Макрогузова и Александра Ганенко из «Динамо» (Москва). В матче за чемпионский титул они обыграли Елизавету Макарову и Дарью Мастикову из «Академии» (Москва). Счёт встречи 21:13, 21:9.

Среди женщин на чемпионате России — 2024 бронзу забрали Мария Бочарова и Мария Егорова, выступающие за «Локомотив» (Калининградская область). Среди мужчин бронзовыми призёрами стали Алексей Гусев и Никита Лямин, выступающие за «Динамо-ВС» (Москва).