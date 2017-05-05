Щербань: по ходу ЧМ «Динамо» будет подбирать ключи под каждого соперника

Доигровщица московского «Динамо» и сборной России Яна Щербань перед отъездом на клубный чемпионат мира в Кобе поделилась ожиданиями от турнира.

«Он, насколько я знаю, из разряда коммерческих, но исходя из названий команд, которые там собраны, статус очень значимый. Это действительно уровень сборных мира. Девчонки из Краснодара и Казани играли, это было престижно и почётно. Надеюсь выиграть что-нибудь в Японии. Я не знаю хорошо составы клубов из Бразилии, Японии, но вряд ли там просто так дают сыграть. И по организации не сомневаюсь, что будет всё достойно.

Улетаем 5 мая. Три дня отдыха у нас было после ЧР и 2 – на тренировки. Первая тренировка была втягивающей, а в четверг уже начался полноценный процесс, главным образом чтобы физически подтянуться. А с точки зрения игровых схем, стараемся придерживаться недавних построений. Менять не сочли нужным. А дальше по ходу турнира уже будем подбирать ключи под каждого предстоящего соперника. Физика сейчас главное. Отпуск ещё не скоро. Потом, по прибытии, отправимся на сборы с национальной сборной страны…" — приводит слова Щербань «МК».

На групповом этапе клубного чемпионата мира «Динамо» 9 мая сыграет с турецким «Вакифбанком», 10 мая — с японским «Хисамицу Спрингс», а 12 мая – с бразильской «Рексоной».