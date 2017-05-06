«Локомотив» выиграл у «Газпрома-Югра» в первом матче «Финала шести» ЧР

«Газпром-Югра» оказал достойное сопротивление «Локомотиву» в первом матче «Финала шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Ранее команда из Сургута, занявшая только восьмое место в регулярном чемпионате, по итогам стыковых матчей не пустила в «Финал шести» кемеровский «Кузбасс» (5-е место).

Ставший третьим на предварительном этапе «Локомотив», уступив в первой партии решающих матчей чемпионата страны, вынужден был отыгрываться, ведь, чтобы сыграть в полуфинале, нужно занять первое или второе место в группе. Третья команда в группе А – не знающий поражений в чемпионате России казанский «Зенит».

Волейбол. Чемпионат России. «Финал шести». Группа А. Первый тур

«Локомотив» (Новосибирск) – «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:1 (29:31, 25:17, 25:14, 25:22).