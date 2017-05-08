Хабибуллин: по соотношению цена-качество «Газпром-Югра» в Книге рекордов Гиннеса

Главный тренер «Газпрома-Югра» Рафаэль Хабибуллин прокомментировал поражение от казанского «Зенита» (0:3) в групповом турнире «Финала шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Мы своё упустили в прошлом матче с «Локомотивом». Сегодня сложно было обыграть «Зенит». Слишком они были заряжены и мотивированы после вчерашнего дня. Контуры на будущее у нас вырисовываются нормальные. Сёмышев в следующем сезоне будет солировать в Суперлиге. Тот же Урсов. Опять же, глядя на последние события, Сёмышев повыше Родичева будет во всех компонентах. Всё упирается в характер. Разберёмся.

Что думаю о формате «Финала шести»? Нормальный формат. Плей-офф, конечно, поинтереснее. Я считаю, что пятое-шестое места – это наше. До этого два года подряд мы были четвёртыми. Я считаю, по соотношению цена-качество мы Книге рекордов Гиннеса.

Чем обусловлена в команде ставка на легионеров-сербов? Россия – северная страна, а Сургут – самый северный волейбольный город. Должна быть какая-то подготовленность к российским реалиям. Только и всего. К тому же большой спорт – продолжение политики. В Сургуте никогда не будет американцев и западенцев. У нас город-герой, нефтяная столица страны, и мы будем развивать пророссийскую тему. Поляк Прыгель у нас был, болгары, наши друзья сербы. Брджович за два года у нас вырос, это видно невооруженным глазом. Мы сели и честно поговорили. Ему захотелось поближе к солнцу, к семье. Я считаю, Митич более коммуникабельный. С Крсмановичем они друзья. Костяк команды в «Югре», безусловно, сохранится», – приводит слова Хабибуллина «Спорт Бизнес Online».