«ФАКЕЛ» выиграл у «Газпрома-Югра» в матче за пятое место в мужской Суперлиге

Новоуренойгский «ФАКЕЛ» занял пятое место в мужской Суперлиге сезона-2016/17, в четырёх партиях обыграв сургутский «Газпром-Югра». Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась победой подопечных Камилло Плачи со счётом 3:1 (25:20, 25:16, 16:25, 25:22).
Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Финал шести». Матч за пятое место. Москва
«Газпром-Югра» (Сургут) — «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — 1:3 (20:25, 16:25, 25:16, 22:25).
10 мая также состоятся два полуфинальных матча: «Зенит» (Казань) — «Белогорье» (Белгород), «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Новосибирск).