Московское «Динамо» одолело «Локомотив» и сыграет с «Зенитом» в финале ЧР

Московское «Динамо» в полуфинале «Финала шести» мужского чемпионата России в Москве в трёх партиях победило новосибирский «Локомотив».

За третий в своей истории титул чемпиона России московское «Динамо» поспорит с казанским «Зенитом», ранее разгромившим «Белогорье». В активе бело-голубых также шесть серебряных и пять бронзовых наград национальных первенств.

Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

«Финал шести». Полуфинал. Москва

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск) - 3:0 (25:23, 25:22, 25:23).