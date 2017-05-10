Плачи: я доволен пятым местом «ФАКЕЛА» в «Финале шести» мужской Суперлиги

Главный тренер новоуренгойского «ФАКЕЛА» Камилло Плачи поделился впечатлениями от победы своей команды над «Газпромом-Югра» в матче за пятое место по итогам «Финала шести» мужского чемпионата России.

«Побеждать всегда непросто, особенно в таких матчах за пятое место. Мы потеряли много энергии в играх с «Белогорьем» и московским «Динамо». У нас была возможность добиться грандиозного результата и попасть в четвёрку лучших. Мы заняли в итоге пятое место, и я доволен этим результатом и тем, как мы играли в матчах „Финала шести“, — приводит слова Плачи официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.