Жбанков: Хабибуллин отсутствовал на матче с «ФАКЕЛОМ» из-за очень срочных дел

Старший тренер «Газпрома-Югра» Руслан Жбанков прокомментировал отсутствие главного тренера команды Рафаэля Хабибуллина на матче за пятое место по итогам мужской Суперлиги с новоуренгойским «ФАКЕЛОМ», в котором команда из Сургутского района уступила со счётом 1:3.

«Отсутствие главного тренера не расслабило команду. У него появились очень срочные дела, поэтому игрой руководил я.

К сожалению, первые две партии не задались. Но затем мы наладили свою подачу, приём был неплохой. Соответственно, завязалась хорошая борьба. Увы, в одной расстановке проиграли четвёртую партию и, как следствие, всю встречу", — приводит слова Жбанкова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.