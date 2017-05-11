Новосибирский «Локомотив» во второй раз в истории стал призёром мужского ЧР

Новосибирский «Локомотив» в матче за третье место по итогам «Финала шести» мужского чемпионата России в Москве в трёх партиях переиграл «Белогорье». «Железнодорожники» завоевали награды Суперлиги во второй раз в своей истории. В сезоне-2013/14 они стали серебряными призёрами.

За титул сильнейшей команды России в финале поспорят московское «Динамо» и казанский «Зенит».

Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

«Финал шести». Матч за 3-е место. Москва

«Белогорье» (Белгород) — «Локомотив» (Новосибирск) - 0:3 (29:31, 22:25, 10:25).