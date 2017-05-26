Шляпников: сборная России может ещё прибавить, сейчас есть фон усталости

Главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников прокомментировал победу своей команды над румынами в матче европейской квалификации чемпионата мира – 2018.

«Румыния произвела неплохое впечатление. Это команда, обладающая очень сильной подачей. Нашей задачей было справиться с этим элементом. Считаю, что нам это удалось. Результатом я доволен. На сегодняшний момент то, в каких кондициях мы находимся и что команда показывает, мы имеем тот результат, который нам необходим. Будем двигаться дальше.

Команда может ещё прибавить. Сейчас есть фон усталости. После чемпионата люди ещё не успели отдохнуть, восстановиться. Еврокубки. Поэтому сейчас не лучшие кондиции. Естественно, что у каждого человека есть инстинкт самосохранения. Видите, когда нужно, команда может добавить. Это говорит о том, что у команды есть класс. Если не Михайлов, то кто-то другой это бы сделал. Здесь они делают то, что должны делать на данном уровне и в данное время. Они могут прибавить ровно настолько, насколько этого хватит для результата", — приводит слова Шляпникова «Красная Звезда».