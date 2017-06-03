Ковалёв: молодым игрокам свойственно терять концентрацию, Шляпников не позволит

Связующий «Урала» и сборной России по волейболу Дмитрий Ковалёв подвел итоги матча Мировой лиги с Аргентиной (3:0), сравнив турнир с квалификацией ЧМ-2018 в Таллине.

«Разница между теми соперниками, что были в Таллине, и Аргентиной, конечно, ощутима. Аргентинцы намного техничнее и быстрее. У нас сегодня полетела подача, заработал блок, мы неплохо атаковали. Хотя взаимопонимание пока не лучшее, думаю, это заметно. Времени для сборов не было, поэтому будем прибавлять через игры.

Многие с Сергеем Шляпниковым работали, знают, что он тренер, требующий дисциплины. Думаю, это должно положительно сказаться. Молодым игрокам свойственно терять концентрацию. Он не позволит этого сделать», — приводит слова Ковалёва «Спорт Бизнес Online».