Либеро «Ленинградки» Кашина вышла замуж за связующего «Динамо-ЛО» Тисевича

Либеро «Ленинградки» Мария Кашина и связующий команды «Динамо-ЛО» Игорь Тисевич 10 июня стали супругами, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

Фото с церемонии бракосочетания доступно на официальном сайте «Ленинградки».

В завершившемся сезоне подопечные Александра Кашина сохранили прописку в женской Суперлиге по итогам плей-аут. В регулярном чемпионате «Ленинградка» стала девятой и в плей-офф победила челябинский «Метар» — 3-0.

«Динамо-ЛО» в регулярном чемпионате мужской Суперлиги заняло 12-е место.