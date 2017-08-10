Иванков: в следующем сезоне хотелось бы попытаться пробиться в Суперлигу

Игрок «Беркутов Урала» Никита Иванков рассказал о тренировках в основной команде «Урала» под руководством итальянского специалиста Даниэле Баньоли.

«Я очень рад, что Баньоли тренер «Урала». Это очень грамотный специалист. У него к каждому игроку свой подход.

Для меня всё хорошо. Просто поменялся уровень из Молодёжной лиги на Суперлигу. А всё остальное осталось. Здесь хороший коллектив. Дедовщины, конечно, нет.

Я прекрасно понимаю, что пока мне будет тяжело пробиться в Суперлигу. Мне бы хотелось отлично показать себя в «Беркутах». А уже в следующем сезоне попытаться пробиться в Суперлигу», — цитирует Иванкова официальный сайт клуба.