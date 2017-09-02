Сборная Германии вышла в финал ЧЕ по волейболу, на тай-брейке обыграв Сербию

Волейболисты сборной Германии стали первыми финалистами чемпионата Европы среди мужских команд, который проходит в Польше. В полуфинальном матче немцы на тай-брейке обыграли команду Сербии со счётом 3:2. В ходе встречи немецкие волейболисты сумели вернуться в игру, сравнять счёт по партиям и вырвать победу, уступая 0:2 по сетам.

Во втором полуфинальном матче встретятся сборные России и Бельгии.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Краков, Польша

Полуфинал

Сербия – Германия – 2:3 (26:24, 25:15, 18:25, 25:27, 13:15).