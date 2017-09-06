175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Согрин: задача «Динамо-ЛО» — играть так, чтобы в зале были постоянные аншлаги

6 сентября 2017, среда. 12:25 Волейбол

Главный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин рассказал об обновлении состава команды и о задачах на сезон. В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата Суперлиги коллектив из Ленинградской области занял 12-е место.

«Состав пополнили шесть новых игроков. Я надеюсь, что обновление позволит нашему коллективу достаточно серьёзно соперничать с конкурентами в чемпионате. А зрителям, болельщикам и прессе позволит видеть красивый интересный волейбол, который мы частично продемонстрировали уже и попытаемся демонстрировать в дальнейшем.

Хочу выразить большую благодарность парням, которые проявляют свою преданность клубу и остаются с нами с прошлого сезона. Мы хорошо вас знаем, мы вам доверяем, мы вас любим. Надеюсь, что вместе с нашей любовью к вам придёт и любовь болельщиков. Вы прекрасно видите, что на матчах в этом замечательном зале трибуны крайне редко бывают пустыми. И я считаю, что наша основная задача – действовать в этом же ключе, чтобы здесь были постоянные аншлаги. Хочу всем парням пожелать хорошего сезона. Самое главное, чтобы обошлись без травм, чтобы были здоровы вы и ваши близкие. Будьте счастливыми, будьте удачливыми, будьте победителями", — цитирует Согрина официальный сайт клуба.

Источник: Официальный сайт ВК "Динамо-ЛО" Сообщить об ошибке
Теги
МВК Динамо-ЛО
Новости. Волейбол
6 сентября 2017, среда
12:25 Согрин: задача «Динамо-ЛО» — играть так, чтобы в зале были постоянные аншлаги
11:27 Американки победили сборную Южной Кореи в матче Большого чемпионского кубка
10:20 Михайлов: в этом сезоне мы увидим такой чемпионат, какой не видели давно
09:27 Китаянки в пяти сетах одолели бразильянок в матче Большого чемпионского кубка
03:34 Куркаев: российские волейболисты были уверены, что смогут выиграть ЧЕ
00:42 Тетюхин: после ЧЕ скептикам и критикам стоит пересмотреть отношение к Шляпникову
00:09 Бутько: молодёжь шутками-прибаутками внесла положительную энергию в сборную
5 сентября 2017, вторник
22:15 Станиславов: Михайлова блокировали как минимум двое немцев, но он справился
21:59 Тетюхин: хочу, чтобы Дмитрий Волков был лучше, чем Сергей Тетюхин
21:46 Д. Волков: ношу теперь часы менеджера сборной — за победу на ЧЕ обещал
19:14 Михайлов: где моя борода? Она сделала своё дело, жена будет рада
18:47 Тетюхин: успех волейболистов на ЧЕ — глоток воздуха для России
16:29 Борщ: победа на ЧЕ была нужна российскому волейболу как воздух
15:10 Японки обыграли команду Южной Кореи в матче Большого чемпионского кубка
14:38 Клюка: после победы на чемпионате Европы я получал и негативные сообщения
13:11 Кошелева: мы не ожидали такого результата в матче с Бразилией
12:05 Кузюткин: думаю, счёт матча с Бразилией говорит сам за себя
11:45 Женская сборная Китая победила американок в матче Большого чемпионского кубка
10:13 Михайлов: после победы на чемпионате Европы мы ничего не били, мы спокойные
09:32 Женская сборная РФ проиграла бразильянкам на старте Большого чемпионского кубка
4 сентября 2017, понедельник
21:20 Кузюткин: РФ приложит все усилия, чтобы хорошо выступить на чемпионском Кубке
20:21 Гранкин: на чемпионате Европы Россия сыграла за счёт молодых «коняшек»
18:42 Жуков: с прицелом на ОИ-2020 золото ЧЕ-2017 – исключительно важный результат
18:33 Сборная России по волейболу делит с Францией лидерство в рейтинге ЕКВ
17:32 Шляпников: если всё идёт хорошо, то тренеру не стоит мешать игрокам
16:29 Демаков: победить «Зенит» удалось за счёт командной игры и характера
15:17 Спиридонов: сборная и без меня всё выиграла, зачем разлагать коллектив?
14:11 Медведев поздравил мужскую сборную РФ с победой на чемпионате Европы
13:13 Гамова: заберу обратно слова о том, что готова обменять все победы на золото ОИ
12:09 Шипулин: нам повезло, что немцы в концовке чуть-чуть расслабились
11:11 А. Волков: в концовке российские волейболисты вырвали победу на характере
10:15 Мужская сборная России прилетит в Москву с ЧЕ 4 сентября в 19:40
09:31 Стали известны все участники полуфинального этапа Кубка России
07:40 Калиберда: чувствую себя потерянным, у немцев был реальный шанс победить Россию
06:30 Тренер Германии Джани: в наших головах была победа, но в итоге проиграли России
04:23 Михайлов: потрясающий результат, мы показали, что у России сильная команда
03:58 Шляпников: это был тяжёлый финал, но я верил в победу сборной России
01:04 Михайлов — MVP чемпионата Европы, Гранкин и Волков — в символической сборной
00:23 Сборная России по волейболу — чемпион Европы
3 сентября 2017, воскресенье
21:20 Определились чемпионы России по пляжному волейболу
21:06 Сборная Сербии завоевала бронзу ЧЕ по волейболу, на тай-брейке обыграв Бельгию
18:29 Завершились матчи предварительного этапа Кубка России по волейболу
16:36 Петров: «Локомотив» выполнил задачу выиграть предварительный этап Кубка
15:50 Казанский «Зенит» проиграл «Динамо-ЛО» в матче Кубка России
14:13 Молибога: немцы давно не были в финале, они будут играть в удовольствие
Все новости RSS
Партнерский контент