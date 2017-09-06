Согрин: задача «Динамо-ЛО» — играть так, чтобы в зале были постоянные аншлаги

Главный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин рассказал об обновлении состава команды и о задачах на сезон. В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата Суперлиги коллектив из Ленинградской области занял 12-е место.

«Состав пополнили шесть новых игроков. Я надеюсь, что обновление позволит нашему коллективу достаточно серьёзно соперничать с конкурентами в чемпионате. А зрителям, болельщикам и прессе позволит видеть красивый интересный волейбол, который мы частично продемонстрировали уже и попытаемся демонстрировать в дальнейшем.



Хочу выразить большую благодарность парням, которые проявляют свою преданность клубу и остаются с нами с прошлого сезона. Мы хорошо вас знаем, мы вам доверяем, мы вас любим. Надеюсь, что вместе с нашей любовью к вам придёт и любовь болельщиков. Вы прекрасно видите, что на матчах в этом замечательном зале трибуны крайне редко бывают пустыми. И я считаю, что наша основная задача – действовать в этом же ключе, чтобы здесь были постоянные аншлаги. Хочу всем парням пожелать хорошего сезона. Самое главное, чтобы обошлись без травм, чтобы были здоровы вы и ваши близкие. Будьте счастливыми, будьте удачливыми, будьте победителями", — цитирует Согрина официальный сайт клуба.