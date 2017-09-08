Российские пары вышли в плей-офф чемпионата Европы U20 по пляжному волейболу

На итальянском вулканическом острове Вулькано в Тирренском море близ Сицилии продолжается молодёжный чемпионат Европы U20 по пляжному волейболу. Обе российские пары досрочно гарантировали себе место в плей-офф. Однако по результатам заключительных матчей группового этапа стало ясно, что отечественные волейболисты вступят в борьбу с разных стадий.

В мужском турнире Сергей Горбенко и Василий Иванов выиграли третий матч подряд, в трёх партиях одолев соперников из Литвы Патрикаса Станкевичуса и Ауримаса Мазураса со счётом 2:1 (24:22, 19:21, 15:9). Горбенко и Иванов как победители группы начнут плей-офф с 1/8 финала.

В женском турнире Мария Бочарова и Мария Воронина в заключительном матче в группе уступили литовским волейболисткам Агнешке Паскевич и Екатерине Ковальской со счётом 1:2 (21:14, 18:21, 12:15). За выход в 1/8 финала Бочарова и Воронина сыграют с португальской парой Беатрис Пинхейро/Инес Кастро.