Мужская сборная Италии проиграла иранцам на старте Большого чемпионского кубка

Мужская сборная Италии в своём стартовом матче на Большом чемпионском кубке в Нагое (Япония) в пяти партиях проиграла команде Ирана со счётом 2:3 (19:25, 25:23, 26:28, 31:29, 11:15).

Большой чемпионский кубок. Мужчины. Нагоя, Япония. Первый тур

Италия — Иран — 2:3 (19:25, 25:23, 26:28, 31:29, 11:15).

13 сентября сборная Италии сыграет с бразильцами, а иранцы встретятся с командой США. Действующим победителем Большого чемпионского кубка является сборная Бразилии.

Турнир в Японии завершится 17 сентября.