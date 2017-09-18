Экши: думаю, что первая игра для меня и Грозера сложилась успешно

Связующий новосибирского «Локомотива» Арслан Экши прокомментировал победу над сургутским «Газпромом-Югра» во втором туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (25:15, 25:19, 19:25, 25:16).

«В первых двух сетах мы показали прекрасный волейбол, мы хорошо подавали и принимали. В третьей партии, наоборот, уже мы не справились с подачей сургутской команды. А в четвёртой вернулись в игру, смогли сломить их сопротивление. Я думаю, что первая игра для меня и Георга Грозера сложилась успешно. Будем прибавлять от игры к игре», — цитирует Экши официальный сайт клуба.