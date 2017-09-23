«Факел» одержал первую победу в ЧР по волейболу, обыграв «Динамо-ЛО»

Волейболисты «Факела» одержали первую победу в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги сезона-2017/18. «Факел» в гостях в трёх партиях взял верх над «Динамо-ЛО» со счётом 3:0 ( 25:21, 25:18, 25:20). Для хозяев поражение стало третьим подряд.

В 4-м туре 26 сентября «Факел» отправится в гости к санкт-петербургскому «Зениту», а «Динамо-ЛО» на следующий день — в Сургут к «Газпрому-Югра».

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 3-й тур

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Факел» (Новый Уренгой) — 0:3 (21:25, 18:25, 20:25)