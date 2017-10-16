Баньоли: концентрация у многих игроков «Урала» была не на очень высоком уровне

Главный тренер уфимского «Урала» Даниэле Баньоли прокомментировал победу над «Дагестаном» в матче полуфинального этапа Кубка России со счётом 3:2 (21:25, 26:24, 25:21, 13:25, 20:18). Обе команды не смогли выйти в «Финал четырёх».

«Соперник сыграл очень хорошо. Я хотел посмотреть в игре других игроков, поэтому концентрация у многих была не на очень высоком уровне. Мы приобрели определённый опыт, из некоторых сложных ситуаций нам удалось выбраться и выиграть», — приводит слова Баньоли официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.