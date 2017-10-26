«Заречье-Одинцово» продлило победную серию на старте ЧР до 4 матчей

Подмосковное «Заречье-Одинцово» в выездном матче четвёртого тура женского чемпионата России одолело саратовский «Протон» со счётом 3:1. Подопечные Вадима Панкова одержали четвёртую победу кряду и возглавили турнирную таблицу. Саратовские волейболистки потерпели третье поражение в четырёх матчах.

В следующем туре «Заречье-Одинцово» сыграет с «Ленинградкой», а «Протон» встретится с «Сахалином».

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4-й тур

«Протон» (Саратовская область) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 1:3 (25:16, 17:25, 24:26, 15:25).