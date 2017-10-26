Красильников: состав «Заречья» каждый год меняется, но дух остаётся

Старший тренер «Заречья-Одинцово» Александр Красильников прокомментировал победу команды над «Протоном» в четвёртом туре женской Суперлиги.

«Первая партия у нас не получилась, во всех элементах были провалы. Потом девочки поверили в себя. К тому же мы очень долго и серьёзно разбирали соперника. Достаточно много тренерских установок смогли сегодня выполнить.

«Протон» по подбору игроков — хорошая команда. Возможно, на таком результате сказалась первая партия, она была выиграна легко. Потом игроки «Протона» немного успокоились. Всё решалось в третьей партии. Хотя боролись и в четвёртой. Несмотря на то что у нас каждый год на 70- 80% состав команды меняется, зареченский дух остаётся. И это нам помогает", — приводит слова Красильникова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.