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175 лет назад 2016
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Приходько: почему случился провал в 3-м сете? Ответ прост – это женский волейбол

Волейбол

Главный тренер «Сахалина» Константин Приходько поделился впечатлениями после победы над челябинским клубом «Динамо-Метар» в матче предварительного этапа Кубка России со счётом 3:1 (25:19, 25:23, 14:25, 25:17).

«Нам нужно было взять реванш. Поэтому настрой сегодня действительно был хороший. Почему случился провал в третьем сете? Ответ простой – это женский волейбол. Мы провалились на приёме, провалились на блоке – отсюда и результат. Соответственно, то же самое в четвёртом сете произошло с Челябинском», — цитирует Приходько официальный сайт казанского «Динамо».

«Сахалин» обыграл «Динамо-Метар» в Кубке России по волейболу
Источник: Официальный сайт ЖВК "Динамо-Казань" Сообщить об ошибке
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