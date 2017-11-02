Приходько: почему случился провал в 3-м сете? Ответ прост – это женский волейбол

Главный тренер «Сахалина» Константин Приходько поделился впечатлениями после победы над челябинским клубом «Динамо-Метар» в матче предварительного этапа Кубка России со счётом 3:1 (25:19, 25:23, 14:25, 25:17).

«Нам нужно было взять реванш. Поэтому настрой сегодня действительно был хороший. Почему случился провал в третьем сете? Ответ простой – это женский волейбол. Мы провалились на приёме, провалились на блоке – отсюда и результат. Соответственно, то же самое в четвёртом сете произошло с Челябинском», — цитирует Приходько официальный сайт казанского «Динамо».