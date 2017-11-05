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175 лет назад 2016
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Плачи: игроки «Факела» молодцы, что победили «Югру-Самотлор»

Волейбол

Главный тренер новоуренгойского «Факела» Камилло Плачи оценил игру своих подопечных в матче девятого тура мужской Суперлиги с «Югрой-Самотлор».

«Я доволен победой, но не очень доволен тем, как мы играли. Однако важно, что мы победили такую команду, как «Самотлор». Подача хозяев создала нам много проблем. Парни молодцы, что выиграли эту игру.

Что касается отсутствия Клюки в первой партии, то мы имеем трёх хороших доигровщиков. И может играть каждый", — приводит слова Плачи официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.

Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
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