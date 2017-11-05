Мельничук: во втором сете «Факел» добавил, а мы стали играть на порядок хуже

Наставник «Югры-Самотлор» Юрий Мельничук проанализировал причины поражения своей команды от новоуренгойского «Факела» со счётом 1:3 в девятом туре мужского чемпионата России.

«Связываю поражение со слабым исполнением приёма-подачи. В первой партии подавали прилично и в третьей отрезок подавали, тогда могли навязывать игру. Команда «Факел» укомплектована высококлассными волейболистами, игроками сборной России, поэтому у нас шансы были при наличии собственной хорошей подачи и приёма.

Во втором сете соперники добавили. Но и мы стали играть на порядок хуже: начали отрезок 1:6, не могли принять нормально. В этом и заключается провал", — приводит слова Мельничука официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.