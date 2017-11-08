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«Локомотив» в гостях победил «АСХ Воллей» в квалификации Лиги чемпионов

Волейбол

Новосибирский «Локомотив» победил словенский «АСХ Воллей» со счётом 3:0 в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Самым результативным игроком встречи, состоявшейся в Любляне, стал немец Георг Грозер, набравший 18 очков.

Ответная встреча состоится в Новосибирске 12 ноября. Напомним, на групповом этапе точно выступят казанский «Зенит» и московское «Динамо».

Мужчины. Лига чемпионов. Квалификация
3-й раунд. Первый матч

«АСХ Воллей» (Любляна, Словения) — «Локомотив» (Новосибирск, Россия) — 0:3 (26:28, 22:25, 19:25).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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