Питерский «Зенит» одержал пятую победу в ЧР по волейболу

Игровой день в мужской волейбольной Суперлиге завершился в Санкт-Петербурге, где местный «Зенит» принимал команду «Югра-Самотлор» из Нижневартовска. Хозяева уверенно в трёх партиях обыграли аутсайдера чемпионата России со счётом 3:0 (25:18, 25:18, 25:21). Для «Зенита» победа стала пятой в десяти проведённых матчах.

В 11-м туре 15 ноября «Югра-Самотлор» примет казанский «Зенит», а питерская команда отправится в гости к «Динамо-ЛО».

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 10-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:18, 25:18, 25:21).