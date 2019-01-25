Соколова: основными соперниками россиянок в группе ЧЕ будут Германия и Беларусь

Двукратная чемпионка Европы Любовь Соколова прокомментировала результаты жеребьёвки европейского первенства 2019 года. Соревнования пройдут с 23 августа по 8 сентября в Турции, Польше, Венгрии и Словакии.

Женская сборная России сыграет в группе D с командами Словакии, Германии, Беларуси, Испании и Швейцарии.

«Мне тяжело судить об изменении формата нынешних европейских соревнований. Когда я выступала за сборную России, в таком объёме чемпионат Европы мы не играли. Уверена, что расширение не только команд-участниц, но и стран, принимающих континентальное первенство, даст дополнительный виток в развитии и популяризации волейбола. Но самим участникам будет непросто: удваивается физическая и психологическая нагрузки. К финальным матчам у команд может накопиться усталость.



Если говорить о группах, то здесь все ведущие команды находятся в равных условиях. Нет такого, что одна группа сильнее, другая слабее. За всеми группами будет интересно следить.

Безусловно, особенное внимание мы будем уделять группе D, в которой будет выступать сборная России. Основными соперниками нашей команды, считаю, станут сборные Германии и Беларуси. Из-за долгого отсутствия в финальных турнирах чемпионата Европы других наших соперников, они могут стать для нас тёмными лошадками, но не основными конкурентами за выход в 1/8 финала. Из группы сборная России однозначно выйдет», — цитирует Соколову официальный сайт краснодарского «Динамо».