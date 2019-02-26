Саммельвуо: «Кузбасс» начал очень напряжённо, но потом стал играть лучше

Главный тренер волейбольного клуба «Кузбасс» Туомас Саммельвуо прокомментировал победу команды в первом полуфинальном матче мужского Кубка ЕКВ с турецким «Галатасараем» со счётом 3:1 (22:25, 25:22, 25:18, 25:15).

«Мы знаем, что 3:0 и 3:1 – очень хороший результат, и сегодня мы его показали. Начинали очень напряжённо, переживали, но потом стали играть лучше. Думаю, отлично, что проиграли первую партию, это не позволило нам расслабиться. Сегодня подавали много планеров и создали этим проблемы сопернику, очень хорошо сыграли на блоке и в защите. Сегодня нам важно было страховать и защищать, чем забивать много мячей», – цитирует Саммельвуо официальный сайт «Кузбасса».

Ответная встреча пройдёт в Стамбуле 5 марта. Действующим обладателем Кубка ЕКВ является белгородское «Белогорье».