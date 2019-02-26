«Кузбасс» победил «Галатасарай» в первом полуфинальном матче Кубка ЕКВ

Кемеровский «Кузбасс» в первом полуфинальном матче мужского Кубка ЕКВ на своей площадке в четырёх партиях обыграл стамбульский «Галатасарай» со счётом 3:1 (22:25, 25:22, 25:18, 25:15). Ответная встреча состоится в Стамбуле 5 марта.

Кубок ЕКВ. Мужчины. Полуфинал. Первый матч

«Кузбасс» (Кемерово, Россия) — «Галатасарай» (Стамбул, Турция) — 3:1 (22:25, 25:22, 25:18, 25:15).

Вторую пару полуфиналистов составили греческий «Олимпиакос» и итальянский «Трентино».

Действующим обладателем Кубка ЕКВ является белгородское «Белогорье». В финале минувшего розыгрыша российская команда одержала две победы над клубом «Зираат Банкасы» (Анкара, Турция) — 3:0 и 3:2.

В чемпионате России «Кузбасс» занимает второе место, одержав 18 побед в 22 матчах.