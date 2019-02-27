Пашицкий: «Галатасарай» показал высокий класс, но «Кузбасс» был сильнее

Блокирующий «Кузбасса» Дмитрий Пашицкий подвёл итоги первого полуфинального матча мужского Кубка ЕКВ, в котором кемеровский клуб на своей площадке в четырёх партиях обыграл турецкий «Галатасарай» со счётом 3:1 (22:25, 25:22, 25:18, 25:15).

«Галатасарай» показал свой волейбол, показал очень высокий класс, и в первой партии нам было нелегко, но всё-таки наш волейбол был чуть сильнее и мы нашли силы, чтобы это показать. Вся игра прошла в напряжении, было непросто. Я думаю, если в ответной встрече в Турции мы покажем свой волейбол, то всё будет в порядке", — цитирует Пашицкого официальный сайт «Кузбасса».

Ответная встреча состоится в Стамбуле 5 марта.

Вторую пару полуфиналистов составили греческий «Олимпиакос» и итальянский «Трентино».



Действующим обладателем Кубка ЕКВ является белгородское «Белогорье».