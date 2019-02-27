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«Белогорье» победило «Пуатье» в первом матче 1/2 финала Кубка вызова

«Белогорье» победило «Пуатье» в первом матче 1/2 финала Кубка вызова
Волейбол / Еврокубки

Белгородское «Белогорье» в первом матче 1/2 финала Кубка вызова в трёх партиях обыграло французский клуб «Пуатье» со счётом 3:0 (25:11, 25:23, 25:17).

Кубок вызова. Мужчины. Полуфинал. Первый матч.

«Белогорье» (Россия) – «Пуатье» (Франция) – 3:0 (25:11, 25:23, 25:17)

Ответный матч пройдёт на арене французской команды 6 марта.

Напомним, в 1/16 финала подопечные Слободана Ковача одержали две победы над венгерским «Пензудьором», в 1/8 финала два раза победили кипрскую «Омонию», а в 1/4 финала в «золотом сете» прошли португальскую «Бенфику».

Победителем минувшего розыгрыша Кубка вызова стала итальянская «Равенна».

В российской Суперлиге белгородский клуб после 22 туров занимает пятое место в таблице.

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