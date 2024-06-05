ВФВ предупредила о действиях мошенников от лица федерации волейбола

Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола опубликовала сообщение о мошеннических действиях, которые неустановленные лица совершают от имени сотрудников ВФВ и других волейбольных организаций.

«Внимание! Мошенники! В последнее время неустановленные лица, не являющиеся сотрудниками ВФВ, клубов и организаций, близких к волейболу, представляются таковыми и совершают неправомерные действия с целью незаконного получения информации, а также мошеннические действия финансового характера. Обращаем ваше внимание, что от должностных лиц ВФВ не могут поступать сообщения подобного рода! Просим вас проявить бдительность и иметь в виду, что такие действия носят незаконный характер. Будьте бдительны!» — гласит текст предупреждения, опубликованный на официальном сайте ВФВ.