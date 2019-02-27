«Енисей» победил «Ярославич» в 23-м туре мужской Суперлиги

Красноярский «Енисей» в матче 23-го тура российской Суперлиги на своей площадке в четырёх партиях обыграл «Ярославич» со счётом 3:1 (25:21, 25:19, 22:25, 25:21). Для подопечных Любомира Травицы это восьмая победа в чемпионате. Ярославская команда потерпела 22-е поражение.

Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 23-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Ярославич» (Ярославль) — 3:1 (25:21, 25:19, 22:25, 25:21).

В турнирной таблице красноярская команда поднялась на 10-ю строчку, «Ярославич» — 14-й.

9 марта в рамках 24-го тура Суперлиги «Ярославич» сыграет с московским «Динамо», а «Енисей» на следующий день встретится с белгородским «Белогорьем».

Предварительный этап соревнований завершится 23 марта. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».