Быканов и Худяков проиграли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Сиднее

В Сиднее (Австралия) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «3 звезды». Россияне Руслан Быканов и Максим Худяков не смогли пробиться в четвертьфинал, проиграв представителям Италии Энрико Росси и Адриану Игнасио Карамбуле со счётом 1:2 (18:21, 22:20, 15:17).

В стартовом раунде плей-офф Быканов и Худяков обыграли канадцев Аарона Нусбаума и Майкла Плантингу со счётом 2:1 (23:21, 18:21, 15:6).

Ранее в четвертьфинал пробились россияне Тарас Мыськив и Валерий Самодай. Во втором раунде плей-офф они в двух сетах победили бразильцев Джорджа и Тьяго со счётом 2:0 (21:17, 21:17).

Этап Мирового тура в Сиднее завершится 10 марта. В женских соревнованиях российские спортсмены не представлены.