Грачёва: «Уралочка-НТМК» может побороться за золото чемпионата России

Трёхкратная чемпионка Европы Татьяна Грачёва прокомментировала победу «Уралочки-НТМК» в первом матче 1/4 финала плей-офф Суперлиги с «Заречьем-Одинцово» со счётом 3:0 (25:17, 25:23, 25:21).

«Была хорошая игра, первую партию очень чисто отыграли хозяйки, без единой ошибки. Потом начали ошибаться, а „Заречье“, наоборот, заиграло. Вторая и третья партии проходили в упорной борьбе, здорово сыграла Климец в атаке, как всегда, огромную нагрузку несла Парубец. Её быстрое взаимодействие с Романовой — чуть ли не одна из самых быстрых комбинаций в нашем чемпионате», — цитирует Грачёву ТАСС.

Я считаю, что «Уралочка» как минимум должна бороться за медали, борьба за золото тоже возможна. В чемпионате России есть определённые фавориты, у которых более богатая комплектация. Но «Уралочка» — одна из самых быстрых комбинационных и организованных команд нашего чемпионата, и, конечно, шансы у неё есть, и они очень хорошие», — цитирует Грачёву ТАСС.

Вторая игра «Заречья-Одинцово» и «Уралочки-НТМК» состоится сегодня, 5 апреля.