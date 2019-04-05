Панков: у «Заречья» не получается дебют матчей — начинаем играть с ошибок

Главный тренер подмосковной команды «Заречье-Одинцово» Вадим Панков подвёл итоги четвертьфинальных матчей чемпионата России по волейболу с «Уралочкой-НТМК». В полуфинале сыграет команда Свердловской области, выигравшая серию со счётом 2-0.

«У нас не получается дебют матчей — мы начинаем играть с ошибок. Я не знаю, чем это объяснить. Команда в хорошем состоянии, мы отлично тренируемся, свободны, незакрепощены. Пожалуй, не хватает мастерства. В начале матча плохо принимали, и с «неприёма», конечно, не могли выиграть. Как только мы ускоряли игру, разыгрывали комбинации, ускоренно пасовали, тогда и создавали угрозу сопернику. Это хорошо проявилось во второй партии. Но на сегодняшний день у нас нет таких игроков, как Ксения Парубец, которая в нужный момент решает вопросы. Но я рад, что мы сегодня боролись и, надеюсь, доставили удовольствие зрителям. Да, мы проиграли, но впереди ответственные матчи за 5–8-е места», — приводит слова Панкова пресс-служба подмосковного клуба.