Тренер «Динамо-Казань»: выдержали прессинг «Уралочки» и навязали им свою игру

Старший тренер казанского «Динамо» Сергей Сикачёв прокомментировал победу во втором матче серии за третье место с «Уралочкой-НТМК» (3:1). Счёт в серии до трёх побед равный — 1-1.



«Настрой сегодня был запредельный! Девчонки – молодцы! Все игры переламываются через защиту, через блок. И в защите у нас сегодня играли почти без ошибок — две-три, по-моему, всего было. Пока мяч не упал, надо играть! Всегда есть шанс, всегда надо бороться до конца, и девчонки сегодня это продемонстрировали. За что им большое спасибо! Но серия продолжается, поэтому расслабляться нельзя. Нужно и дальше продолжать играть с таким же настроем — «один за всех и все за одного»!



Не боялись ли перевести Кадочкину в приём с выходом Малыгиной? Так ведь на тренировках у неё практика постоянно с приёмом. У нас несколько человек работают сразу на двух и более позициях. Поэтому выход в доигровку — это для неё обычная ситуация. Татьяна была к этому готова.



Игра Малыгиной? Да, мы сегодня добавили мощи в атаке. Но больше даже добавили в чистоте игры: «грязи» было поменьше. В начале игры было много «грязи»: несогласованных действий, нервозности. Но потом появились чистота игры, самоотверженность и сложная подача. Мы выдержали прессинг «Уралочки» — а эта команда играет очень агрессивно. Но мы выдержали это, а потом навязали им свою игру. Блок, защита и подача — в этих элементах мы сегодня хорошо себя показали», — приводит слова Сикачёва пресс-служба казанского «Динамо».

Казанское «Динамо» сравняло счёт в серии за бронзу ЧР с «Уралочкой-НТМК»