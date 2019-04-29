Украинский волейболист Пашицкий хочет получить российское гражданство

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев накануне первой игры финальной серии российской Суперлиги встретился с игроками и тренерами волейбольного «Кузбасса», сообщает пресс-служба клуба. 2 мая на выезде «Кузбасс» сыграет с казанским «Зенитом». Губернатор пожелал волейболистам удачи и спортивных успехов.

Также на встрече обсудили возможность создания в Кузбассе многофункционального спортивного комплекса. Такое учреждение позволит спортсменам полноценно тренироваться и проводить Всероссийские и областные соревнования. Спортивный объект должен вмещать минимум 5 тысяч зрителей. Губернатор поручил начальнику областного департамента молодёжной политики и спорта приступить к проектированию подобного комплекса.

В завершении встречи губернатор заверил спортсменов, что сделает всё возможное для получения российского гражданства главным тренером «Кузбасса» и сборной России Туомасом Саммельвуо и игроком Дмитро Пашицким. Финский наставник уже оформляет российское гражданство, а украинский волейболист в данный момент продлевает вид на жительство, но намерен получить гражданство России.