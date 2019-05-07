Тренер «Кузбасса»: казанцы приехали на третий матч с абсолютно другим настроем

Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Олег Миканович прокомментировал домашнее поражение от волейболистов казанского «Зенита» в третьем матче финала плей-офф российской Суперлиги со счётом 0:3 (20:25, 21:25, 19:25).



«Мы знали, что Казань приедет совершенно другой командой в Кемерово, так и получилось. Они приехали абсолютно по-другому настроенные. Может быть, на ребят повлияло, что две игры в Казани мы выиграли, а дома при своих болельщиках не удалось показать ту игру, которая была в первых двух матчах. Готовимся к завтрашнему матчу», – приводит слова Микановича пресс-служба «Кузбасса».



Кемеровские волейболисты ведут в финальной серии до трёх побед – 2:1. Следующий матч пройдёт завтра, 8 мая, на площадке «Кузбасса». Если победу одержит «Зенит», то судьба чемпионского титула решится в пятой игре, которая состоится в Казани 12 мая.



Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Финал. Третий матч

«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит» (Казань) — 0:3 (20:25, 21:25, 19:25).

Счёт в серии: 2-1.