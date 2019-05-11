Две пары из России сыграют в полуфиналах этапа Мирового тура во Вьетнаме

Российские пары Ксения Дабижа/Дарья Рудых и Александра Моисеева/Екатерина Сырцева вышли в полуфинал проходящего на вьетнамском острове Туан Чау (залив Халонг) чисто женского этапа Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда».

В полуфинале Моисеева и Сырцева сыграют с японской парой Нагата/Судзуки, а Дабижа и Рудых с румынским дуэтом Вайда/Ордян. В случае двойного успеха, финал может стать чисто российским.

Третья российская пара Елизавета Новикова и Елена Федюнова не смогли пробиться в основной раунд.

Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Категория «1 звезда». Вьетнам

Женщины. Четвертьфинал

Дабижа/Рудых (Россия) – Тинденсков/Транс (Дания) – 2:0 (21:19, 21:17).

Моисеева/Сырцева (Россия) – Висмейр/Дёрфлер (Австрия) – 2:0 (21:19, 21:17).