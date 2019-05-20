В ВФВ оценили шансы Уфы принять матчи чемпионата мира 2022 года

Исполнительный директор Всероссийской федерации волейбола Михаил Подлозный прокомментировал намерение Уфы принять матчи мужского чемпионата мира 2022 года.
«Башкортостан и Уфа в частности — это один из ведущих волейбольных регионов страны. И у города есть большие шансы (вероятность 99%) принять в 2022 году один из этапов чемпионата мира. Готовность Уфы принять мировое первенство подтвердило проведение прошлогоднего этапа Лиги наций на высоком уровне, и в этом году также город примет эти соревнования с участием сборных России, Португалии, Италии и США», – приводит слова Подлозного официальный сайт «Урала».
В апреле стало известно, что в Уфе планируют открыть новый волейбольный центр. По данным Министерства молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан, сумма вложений составит 1,5-2 млрд рублей.
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