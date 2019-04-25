В Уфе построят волейбольный центр за 1,5-2 млрд рублей

В Уфе планируют открыть новый волейбольный центр. По данным министерства молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан, сумма вложений составит 1,5-2 млрд рублей, сообщает официальный сайт «Урала» со ссылкой на «Ъ-Уфа». Ведомство подыскивает инвесторов для строительства.

Уфа намеревается принять матчи мужского чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в России. Однако центр будет построен вне зависимости от решения по городам-хозяинам турнира.

Ранее в бюджет Ярославской области поступили 110 млн рублей на проектирование волейбольного центра в Ярославле. Срок строительства объекта – 2020-2022 годы. Ярославль также является кандидатом на получение статуса города–хозяина чемпионата мира 2022 года.