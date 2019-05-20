Блокирующая Манзюк покинула «Енисей»

Красноярский «Енисей» на своём официальном сайте объявил о расставании с блокирующей Яной Манзюк. Воспитанница «Заречья-Одинцово» (Московская область) Манзюк выступала за «Енисей» с 2015 года.

В минувшем сезоне Яна сыграла в 27 матчах и набрала 196 очков.

Клуб также подтвердил уход блокирующей Ирины Мальковой. Она продолжит карьеру в «Сахалине» (Южно-Сахалинск). Ирина — двукратная чемпионка России (2014, 2015), призёр Кубка России (2013, 2017), победительница Лиги чемпионов 2014 года.

Ранее контракты с «Енисеем» продлили центральные блокирующие Наталья Назарова и Елена Самойлова, а также связующая сборная Украины Александра Перетятько.

Красноярский «Енисей» занял пятое место в прошедшем розыгрыше российской Суперлиги и завоевал путёвку в Кубок вызова.