Блокирующая Манзюк покинула «Енисей»

Красноярский «Енисей» на своём официальном сайте объявил о расставании с блокирующей Яной Манзюк. Воспитанница «Заречья-Одинцово» (Московская область) Манзюк выступала за «Енисей» с 2015 года.
В минувшем сезоне Яна сыграла в 27 матчах и набрала 196 очков.
Клуб также подтвердил уход блокирующей Ирины Мальковой. Она продолжит карьеру в «Сахалине» (Южно-Сахалинск). Ирина — двукратная чемпионка России (2014, 2015), призёр Кубка России (2013, 2017), победительница Лиги чемпионов 2014 года.
Ранее контракты с «Енисеем» продлили центральные блокирующие Наталья Назарова и Елена Самойлова, а также связующая сборная Украины Александра Перетятько.
Красноярский «Енисей» занял пятое место в прошедшем розыгрыше российской Суперлиги и завоевал путёвку в Кубок вызова.
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