Три пары российских «пляжниц» завершили борьбу на этапе Мирового тура в Москве

Три женские российские пары не смогли преодолеть 1-й квалификационный раунд на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве и покинули соревнования.
Елизавета Зайончковская и Валерия Левшина уступили финкам Риикке Лехтонен и Ниине Ахтиайнен — 14:21, 19:21. Анастасия Фролова и Александра Ганенко проиграли Варапатсорн Радаронг и Ханитте Хонгпак из Таиланда — 23:21, 19:21, 12:15. Екатерина Сырцева и Анастасия Моисеева уступили представительницам Польши Мартине Клоде и Агате Цейновы — 27:29, 21:19, 8:15.
В московском этапе Мирового тура принимают участие 50 женских пар. Восемь победителей квалификационного раунда сыграют в основной сетке соревнований.
Известно, что на групповом раунде турнира выступят — Екатерина Бирлова/Евгения Уколова, Мария Бочарова/Мария Воронина и Ксения Дабижа/Дарья Рудых.
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