Волейболистки «Динамо» во второй раз победили «Локомотив» в финале ЧР-2023

Волейболистки московского «Динамо» укрепили лидерство в финальной серии чемпионата России среди женских команд Суперлиги. Во втором матче финала на своей площадке «Динамо» нанесло поражение калининградскому «Локомотиву» со счётом 3:1 (25:21, 20:25, 25:23, 25:23). Первый матч также завершился победой «Динамо» в трёх партиях. Счёт в серири стал 2-0 в пользу «Динамо».

Третий матч серии до трёх побед состоится в Калининграде в понедельник, 8 мая.

Напомним, «Динамо» выиграло предвариельный этап, набрав 69 очков в 26 матчах. «Локомотив» с 66 очками занял второе место.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Финал. Второй матч

«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Калининградская область) – 3:1 (25:21, 20:25, 25:23, 25:23).

Счёт в серии – 2-0.