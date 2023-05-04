Волейболистки «Динамо» во второй раз победили «Локомотив» в финале ЧР-2023
Поделиться
Волейболистки московского «Динамо» укрепили лидерство в финальной серии чемпионата России среди женских команд Суперлиги. Во втором матче финала на своей площадке «Динамо» нанесло поражение калининградскому «Локомотиву» со счётом 3:1 (25:21, 20:25, 25:23, 25:23). Первый матч также завершился победой «Динамо» в трёх партиях. Счёт в серири стал 2-0 в пользу «Динамо».
Третий матч серии до трёх побед состоится в Калининграде в понедельник, 8 мая.
Напомним, «Динамо» выиграло предвариельный этап, набрав 69 очков в 26 матчах. «Локомотив» с 66 очками занял второе место.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Финал. Второй матч
«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Калининградская область) – 3:1 (25:21, 20:25, 25:23, 25:23).
Счёт в серии – 2-0.
Комментарии
- 4 мая 2023
-
21:28
-
20:22
-
19:43
-
11:44
-
10:53
-
10:44
-
09:00
- 3 мая 2023
-
22:16
-
22:09
-
21:58
-
21:55
-
18:27
-
13:49
-
09:00
- 2 мая 2023
-
23:00
-
20:54
-
20:45
-
20:35
-
20:29
-
11:37
-
11:27
-
09:00
-
00:58
- 1 мая 2023
-
23:08
-
20:44
-
20:07
-
19:44
-
19:36
-
18:25
-
09:00
- 30 апреля 2023
-
20:39
- 27 апреля 2023
-
20:22
- 26 апреля 2023
-
15:09
- 25 апреля 2023
-
00:01
- 24 апреля 2023
-
23:50
Партнерский контент